عناوين الصحف ليوم السبت 3 كانون الأول 2022

الأخبار
ـ «ملائكة الأشرفية»: الفاشيون الجدد
ـ من قرر ومن وافق على عزل التيار؟
ـ هل يغيّر اجتماع الحكومة قواعد اللعبة؟
ـ أميركا - إيران: عودة التوتير العلَني
البناء
ـ بايدن وماكرون وشولتز لشروط التفاوض مع روسيا… وموسكو تعمل للقاء أردوغان الأسد
ـ ميقاتي يدعو الحكومة لجلسة الإثنين.. والنصاب عرضة لتجاذب سياسي وطائفي ومصلحي
ـ تطمينات وزير الاقتصاد حول الدولار الجمركي لم تمنع زيادات الأسعار 20 %
الجمهورية
ـ عناد ومكابرة على حافة التسوية
ـ التحالف يستأنف دوريّاته في شمال سوريا
ـ ما هي حصة لبنان من القمة الأميركية ـ الفرنسية؟
ـ المرحلة تختار الرئيس
ـ شولتس: لحلّ دبلوماسي في أوكرانيا
اللواء
ـ نصاب ميثاقي لجلسة مجلس الوزراء الاثنين.. وحزب الله يحاول احتواء رفض باسيل
ـ وزراء «التكتل» بين مُسافر ومُحرَج.. والبنود المالية ملحّة للعمل في كل الوزارات
ـ أوروبا تُدين «العنف الإسرائيلي» في الضفة والقدس
ـ الاتحاد الأوروبي يفرض سقفاً لسعر النفط الروسي