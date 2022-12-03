قلق فاتيكاني لعدم توصل البرلمان اللبناني الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية

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أبدى أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، قلقه الشديد لعدم توصل البرلمان اللبناني الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد جلسات عدة، عُقدت لهذه الغاية، وحث المسؤولين اللبنانيين على التوافق بالسرعة المرجوة على اختيار الرئيس العتيد».

وعبّر بارولين خلال لقائه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب الموجود في ايطاليا، عن تفهمّه «هواجس لبنان في مسألة النازحين السوريين، لا سيما في ظلّ الازمة الاقتصادية المتفاقمة، ووعد بتقديم كل مساعدة ممكنة لفتح أبواب الحوار مع مجتمع الدول المانحة للتوافق على خارطة طريق للمعالجة».