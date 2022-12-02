"فضيحة من العيار الثقيل".. وزارة الخارجية تنفي وتوضح: خبر قديم

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صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان التالي: "تم اليوم التداول مجددا بخبر قديم عن "فضيحة من العيار الثقيل" تتعلق بوزارة الخارجية والمغتربين حول إستيفاء رسوم في القنصلية اللبنانية العامة في اسطنبول.



تعيد الوزارة التذكير بأنه سبق لها أن أصدرت بيانا رسميا بتاريخ 26 تشرين الثاني 2021، نفت فيه صحة الخبر وشرحت فيه إعتذار المحامي في حينه ناشر الخبر وجرأته بالتراجع عن الخطأ، بعد أن تم التواصل معه وتزويده بالمعلومات الصحيحة.



وتدعو الوزارة مجددا كافة اللبنانيين للتحقق من صحة معلوماتهم من الجهات المختصة في الوزارة قبل نشرها توخيا للدقة ومنعا للخطأ".