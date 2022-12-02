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غسان عطالله للـtayyar.org: دعوة ميقاتي لمجلس الوزراء ضرب واضح وفادح للميثاق والدستور وتحدي لفريق وزان لا بل لأفرقاء وازنين لأنه يضرب صلاحيات رئيس الجمهورية

2
DECEMBER
2022
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اعتبر عضو تكتل لبنان القوي النائب غسان عطالله عبر الـtayyar.org بأن دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء أمر شاذ وليس له سابقات وهو فقط لتوتير الأجواء التي كانت بعض الكتل تحاول إرساءها حول الحوار والتلاقي.

وأضاف عطالله أن الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء ضرب واضح وفادح للميثاق والدستور وتحدي لفريق وزان لا بل لأفرقاء وازنين لأنه يضرب صلاحيات رئيس الجمهورية وهذا ليس مستغرباً من شخص اعتاد على خرق القوانين واستعمالها لمصالح شخصية ضيقة.

وأشار عطالله الى أنه ليس فقط الوزراء المحسوبون على رئيس الجمهورية هم فقط مدعوّين الى مقاطعة هذه الجلسة إنما جميع الوزراء الذين يريدون الحفاظ على الدستور، والاثنين هو الامتحان لجميع الوزراء.

وختم عطالله بالقول:"سننتظر للاثنين وسنبني على الشيء مقتضاه".

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