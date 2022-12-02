living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ناس بالها بالمونديال...وناس بالها بجبران- سمير مسره

2
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي بدعة طريفة بتقول:

في ناس بلبنان آخدلها عقلها المونديال، وفي ناس بلبنان آخدلها عقلها جبران باسيل
اذا كان من الطبيعي نفهم ليش النوع الاول عم يتصرف بهل الطريقة بخضم اهم موسم رياضي
عالمي، ما فينا بالمقابل نفهم ليش النوع التاني ما عندو لا شغلة ولا عملة الا شو عم عمل
جبران، ووين سافر، ومين كان معو، وشو عم بياكل، وشو عم يشرب، وبمين التقى، ولاي سبب،
والاسخف من هيك ليش قعد في القسم الخلفي من الملعب؟ شوفو لاي مستوى وصلو؟
التفسير الوحيد هو انو هل الجماعة صارو مهودسين وعم بيحسو انو من دون جبران ما عندن
اي حيثيية بتأمن مستقبلهم السياسي والاجتماعي تماما متل يللي بيمارسو رياضة الغطس وبيختنقو
اذا ما استعملو ادوات التنفس. المضحك المبكي بالموضوع انو هني مش دريانين انو الناس عم
تضحك عليهم و لهل السبب مكملين كل يوم بحملتن الاعلامية. المضحك المبكي ايضا&quot; انو هني
مفكرين انو هل الحملة رح يكون الها تأثير على الرأي العام وهيدا شي يللي ما عم بيصير.
بيقولو عن جبران انو مزعج، مزبوط... بيقولو عن جبران انو ما بينحكى معو، مزبوط... بيقولو عن جبران
انو معاقب، مزبوط... بيقولو عن جبران انه منبوذ، خطأ... الانسان العاقل يللي عندو ضمير وحس وطني
بيعرف تماما انو الازعاج ضرورة اذا كان بوجه الممارسات الخاطئة والفاسدة يللي حكمت لبنان
من اربعين سنة؛ والعناد واجب وقت اصحاب هل الممارسات مش مستعدين يغيرو سلوكن، بل
بفضلو يدمرو البلد على رؤوسنا ليحمو مصالحهم؛ والعقوبات رح تزول حتما لانو ما في الها
اي دليل بيحتم وجودها. اما عن كون جبران منبوذ، فشفنا على سبيل المثال كيف طبق المفاوض
الاجنبي هل القصاص عليه، وعمل العكس تماما، وحكي حصريا معو من دون حدا غيرو.
بالخلاصة منقول لحضرة النائب جبران باسيل:
واثق الخطى، يمشي ملكا، ولانك هيك الناس الاوادم الكتار رح يمشو معك.

سمير مسرة,
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout