موظفو الفا وتاتش نفذوا إعتصاما تحذيريا اليوم وأوقفوا كل الاعمال في الشركتين: تحصين حقوقنا وتطوير القطاع أمران متلازمان

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نفذ موظفو شركتي الخلوي ألفا وتاتش، اليوم، اعتصاما تحذيريا، فتوقفوا عن العمل من الحادية عشرة قبل الظهر حتى الثالثة بعد الظهر، احتجاجا على الاستنسابية في الترقيات وللمطالبة بالحقوق وتطبيق عقد العمل الجماعي والمساواة بين الموظفين من حيث الترقيات والحوافز المادية والتطور المهني.

وأتت الوقفة استجابة لدعوة من نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للخلوي. وتوقفت المتاجر عن استقبال الزبائن في المقار الرسمية للشركتين، كما توقفت كل خدمات الزبائن وكل الاعمال التقنية واللوجيستية.

وأكد النقيب مارك عون التضامن الكامل بين الموظفين في شركتي ألفا وتاتش حتى تحقيق المطالب، مشيرا الى أن يد النقابة ممدود للقيمين على القطاع لايجاد الحلول، ولافتا الى أن التحرك لن يتوقف حتى ينال كل موظف حقه.