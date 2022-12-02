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في إطار حملات توعيةٍ من مخاطر المخدّرات.. أمن الدّولة تنفّذ: مهمّات تربويّة - أمنيّة(بالصور)

2
DECEMBER
2022
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في إطار حملات توعيةٍ من مخاطر المخدّرات والاستغلال الالكترونيّ، وغيرها من المواضيع التي تهمّ شابات وشباب لبنان، وتلبيةً لطلباتٍ كانت قد تقدّمت بها مؤسّسات تربويّة في مختلف المناطق اللبنانيّة، زار وفد من المديريّة العامّة لأمن الدّولة صباح اليوم، ثانويّة مار يوسف للرّاهبات الأنطونيّات – كسارة – زحلة، وتخلّل اللقاء، حديث مع الطلّاب في مسرح المدرسة، قدّمه مستشار اللواء صليبا الدكتور جورج حرب، تناول فيه المخاطر التي يبقى على الطلاب واجب الاحتياط منها، في طليعتها الاستغلال الالكترونيّ والمخدّرات والتورّط بأمورٍ مخالفة للقانون، حفاظاً على مستقبلهم الواعد، كما وحفاظاً على تعبهم وتعب أهلهم ومدارسهم وكلّ من ساهم في تربيتهم.
سبق كلمة الدكتور حرب كلمة ترحيب من رئيسة المدرسة الأخت رولا كرم، ثمّنت فيها الالتفاتة التربويّة لأمن الدّولة، وعلى رأسها اللواء صليبا، لما فيها من مصلحة للتربية وللأمن على السّواء، ثم قدّم ضابط من المجموعة الخاصّة في أمن الدّولة شرحاً عن عمل المجموعة، كما تمّ عرض أفلام توثق عملها والمهام التي تقوم بها، وأعقب اللقاء تسليم دروعٍ من طلّاب المدرسة لمديريّة أمن الدّولة عربون محبة وتقدير، قبل الانتقال إلى باحة المدرسة حيث قدّمت القوّة الضاربة في المديريّة عروضًا عسكرية ومداهمات وهميّة لتخليص رهائن وغيرها أمام أمام حوالي 2000 طالب من طلّاب المدرسة.
مهمّةٌ هذه المبادرات، وتنحو باتّجاه الأمن الوقائيّ، عبر التوعية الضروريّة لشاباتنا وشبّاننا، لتجنيبهم مخاطر كثيرة من شأنها أن تقضي على مستقبلهم في ما بعد.
وأوضح مصدر في أمن الدّولة أن هذه المبادرات سوف تتابعها المديريّة في كافة المحافظات في الوقت الحالي، تلبيةً لدعواتٍ وصلتها سابقاً من مؤسّسات تربويّة معروفة، وتمّت الموافقة عليها بعد دراستها من قبل القيادة.

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