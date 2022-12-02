سلام: 70% من السلع الغذائية لن تتأثر برفع سعر الدولار...

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أعلن وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، خلال مؤتمر صحفي لتناول مسألتيّ الدولار الجمركي ومراقبة الاسعار، أنه لن يوقّع على أي رسم يُضاف على أعباء المستهلك خاصة المواد الغذائية.



وأكد سلام، الى أن "70% من السلع الغذائية معفاة ولن تتأثر أسعارها برفع سعر صرف الدولار الجمركي، والـ30% المتبقبة تم دراستها بشكل دقيق جداً وقد طالبنا بإعفاء سلع إضافية ما أخّر صدور جداول السلع المعفاة"، مشدداً أنه "على الصناعة المحلية أن تؤمن السلع بأسعار أفضل للمواطن اللبناني وإن كان المنتج الأجنبي أوفر على المواطنين من السلع المحلية لن تشمله الضريبة".