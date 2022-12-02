مطار بيروت الى الاقفال درّ "إذا مسّتنا الضريبة سنلجأ حتماً إلى الشارع"!

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استنكر اتحاد النقل الجويّ في لبنان UTA القرار الذي فرضه وزير المالية بتحصيل ضريبة على الجزء الذي يتقاضونه بالدولار بمفعول رجعي، محذّراً من الدفع بهم إلى السلبيّة و"إغلاق مطار بيروت أسوة بموظفي الدولة والقضاة".

وقد اجتمع الاتحاد مع وزير المالية للبحث في مراجعتها، بحضور ممثّلين عن اتحاد النقل الجوي في لبنان واتحاد العاملين في المصارف والاتحاد الصحي الذي يشمل المستشفيات الكبرى في لبنان، مثل مستشفى أوتيل ديو والجامعة الأميركية في بيروت وغيرها، بحضور مندوب عن عمّال الشركات المشغِّلة في مرفأ بيروت.