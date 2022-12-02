الدولار الجمركي: قرارٌ ليس في محلّه!

A + A -

حذّر الخبير الاقتصادي ومدير مركز دراسات السوق باتريك مارديني من أن رفع الدولار الجمركي قرار ليس بمكانه وانعكاسه لن يكون على الأسعار وحسب إنّما على مصير القطاعات الاقتصادية كما على ازدياد نسبة التهرب الضريبي.

وشرح مارديني، في حديث الى "صوت كل لبنان"، أن لبنان يعاني من تهرّب جمركي كبير بالتوازي مع عمليات تهريب كبيرة، لافتا الى أنّ هناك شركات تدفع الرسوم الضريبية وتتنافس مع الشركات اللاشرعية التي تتهرب من دفع الرسوم فتعمد إلى خفض أسعارها في السوق، الأمر الذي سيضع الشركات الملتزمة بالقوانين أمام خيارين إمّا اللجوء الى التهرب الضريبي للصمود أو الاقفال.

ورأى أن نتائج قرار الدولار الجمركي على ايرادات الدولة ستكون أقل بكثير ممّا هو متوقع خصوصاً وأنّ عدداً كبيراً من التجار عمد إلى تخزين البضائع قبل بدء العمل بالقرار.