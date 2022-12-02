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توجه لدى وزير المال لاعادة النظر بالزيادات الضريبية؟...الأسمر يؤكد

2
DECEMBER
2022
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أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن "أجواء اللقاء الذي جمع نقابات اتحادات النقل الجوي والمصارف والمصالح المستقلة ومرفأ بيروت، والاتحاد الصحي بوزير المال أمس، والذي خصص للبحث بالقرارات التي فرضت ارتفاعاً ضريبياً على الشطور للموظفين الذين يتقاضون رواتبهم جزئياً أو كلياً بالدولار، كانت ايجابية".

 

وكشف عن توجه لدى الوزير يوسف الخليل بإعادة النظر بأي قرار سيحمّل المزيد من الأعباء على الطبقة العاملة.

الأسمر وفي حديث الى "صوت كل لبنان" "93.3" ، شدد على أنّ "تطبيق هذه الزيادات الضريبية الصارمة على الطبقة العاملة، سيدفع بمن لا يزال متمسكاً بلبنان الى الهجرة كما سيفتح المجال أمام ارتفاع نسبة التهرب الضريبي لا سيما في المؤسسات التي لا تلتزم القوانين".

وكشف الأسمر عن ان "الاتحاد قدم طرحاً واقعياً يقضي باعادة صياغة الضرائب على الشطور على أن تأتي الضرائب على الصغيرة منها محدَّدةً، وأن تدرس الشطور الكبيرة بشكل عملي، إضافة الى الطلب برفع التخفيض العائلي".

وطمأن الأسمر الى "ألا مفعول رجعياً للقرارات الضريبية لافتا الى أن الاتحاد العمالي بصدد الطعن بأي قرار مماثل، إن وجد، أمام المجلس الدستوري".

 
 
 
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