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في البوار ... توقيف عصابة سرقة دراجات آلية مؤلّفة من سوريَين

2
DECEMBER
2022
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ذكرت شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أه "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها الشعبة للحدّ من عمليات سرقة السّيارات والدّراجات الآلية في مختلف المناطق اللبنانية، كثّفت القطعات المختصّة في الشّعبة جهودها الاستعلامية والميدانية في المناطق التي تكثُر فيها تلك العمليات، حيث تمّ رصد عصابة جديدة تنشط بعمليات سرقة الدّراجات الآليّة".
 
 
وأشارت الشعبة، الى أنه "بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكّنت من تحديد هويّة أفراد العصابة المذكورة، ومن بينهم: م. ح. (من مواليد عام 2001، سوري)، و ن. ع. (من مواليد عام 2001، سوري)، وأعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهما ومراقبتهما تمهيدًا لتوقيفهما بما أمكن من السرعة".
 
وأعلنت أنه "بتاريخ 21-11-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفتهما إحدى دوريات الشّعبة، بالجرم المشهود، في محلّة البوار في أثناء محاولتهما سرقة دراجة آلية نوع "بارت" لون أسود (تمّ ضبطها)، وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِب إليهما لجهة إقدامهما على تنفيذ عملية سرقة الدراجة من محلة البوار، كما اعترفا بقيامهما، بتاريخٍ سابق، بالدّخول إلى أحد المحلات في زوق مصبح، بواسطة الكسر والخلع، وسرقة دراجة آلية من داخله وبعض محتوياته".
 
وأكدت أن "المقتضى القانوني أجري بحقّهما، وأودعا مع الدراجة المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".
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