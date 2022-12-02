هل تتساقط الأمطار في عطلة نهاية الأسبوع؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا، غائما جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع استقرار في درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة.

وجاء في النشرة الاتي:

الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الثلاثاء المقبل، حيث يتحول الى طقس متقلب بسبب تأثير كتل هوائية باردة نسبيا.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة في المناطق الجنوبية، بينما تبقى دون تعديل يذكر فوق الجبال و في الداخل.

السبت: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع استقرار في درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة.

الأحد: قليل الغيوم ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، بينما ترتفع درجات الحرارة النهارية في الداخل وبقاء الحرارة الدنيا منخفضة.

الإثنين: غائم جزئيا مع بداية انخفاض في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.