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بلدية كفررمان في بيان لغير اللبنانيين: كل من لا يلتزم بالتعليمات سيتم ترحيله فوراً

2
DECEMBER
2022
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أعلنت بلدية كفررمان، في بيان، أنه "يمنع تجول الغير لبنانيين ما بين الساعة السابعة مساء والساعة السادسة صباحاً، إضافة إلى عدم السماح للأجانب الجدد الإقامة في البلدة".
 
 
كذلك منعت البلدية، العائلات التي غادرت البلدة العودة اليها مجدداً، ومنعت الأجانب القاصرين (دون 18 سنة) المقيمين في البلدة، قيادة السيارات أو الدراجات النارية.
 
 
وأكدت أنه "على كل رب عمل تسجيل الدراجة النارية للـ delivery في البلدية، وإمضاء تعهد خطي بتحمل مسؤولية أي حادث أو ضرر يصيب الأخرين"، مشددةً أن "كل من يقوم بالتعدي على شبكة مياه الشفة وشبكة الكهرباء، سيتم ترحيله فوراً".
 
وأشارت الى أنه "بعد الكشف الذي أجرته البلدية على عدد كبير من منازل ايواء النازحين، تبين أنها بحاجة الى صيانة شبكة الصرف الصحي والمياه وعليه تمهل البلدية جميع سكانها مهلة 15 يوما لاصلاحها تحت طائلة الغرامة، على ان تعاود البلدية الكشف على الشقق بعد هذه المهملة وذلك بهدف حماية الصحة والسلامة العامة".
 
ومنعت تحويل الشقة السكنية الواحدة الى مجمع سكني لعدة عائلات، فقط يسمح بالسكن داخل الشقة لعائلة واحدة، ومنعت سكن العامل والعائلات في المحال التجارية.
 
وأضافت "يمنع التنقل على الدراجة النارية لأكثر من شخصين تحت طائلة حجز الدراجة، ويمنع وضع زجاج داكن " فيمه" على زجاج السيارات"، لافتةً الى أن "كل سيارة يقودها غير اللبنانيين يجب ان تكون مسجلة وقانونية وأي سيارة غير مسجلة سيتم تسطير محضر ظبط وحجزها"، مشددةً على أن "كل من لا يلتزم بالتعليمات الواردة أعلاه سيتم ترحيله فوراً من البلدة".
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