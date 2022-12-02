اليكم مواعيد مباريات اليوم الأخير لدور المجموعات

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تختتم اليوم الجمعة مباريات دور المجموعات لنهائيات النسخة الـ 22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، بأربع مباريات مثيرة.

وستقام مباريات المجموعتين السابعة (G) والثامنة (H)، لتحديد هوية المتأهل الثاني من كل مجموعة، بعد أن ضمن منتخبا البرازيل والبرتغال صعودهما إلى دور الـ 16 لمونديال قطر مبكرا بعد منافسات الجولة الثانية للمجموعتين السابعة والثامنة على الترتيب.

وفي ما يلي جدول مباريات اليوم الجمعة 2 كانون الثاني 2022، لمونديال قطر:



المجموعة الثامنة (H):

كوريا الجنوبية x البرتغال – الساعة 5 بتوقيت بيروت.

غانا x الأوروغواي – الساعة 5 بتوقيت بيروت.

المجموعة السابعة (G):

الكاميرون x البرازيل – الساعة 9 بتوقيت بيروت.

صربيا x سويسرا – الساعة 9 بتوقيت بيروت.