أسرار الصحف ليوم الجمعة 2 كانون الأول 2022

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال خبير إعلامي إن التنافس القيمي والأخلاقي بين الشرق والغرب كان أشدّ من التنافس الكروي في مونديال قطر، حيث شكلت فلسطين وعلمها القيمة الأخلاقية لشعوب الشرق ورايتها بينما كانت المثلية وعلمها قيمة الغرب الأخلاقية ورايته. و هذا تعبير واضح عن المستوى القيمي والحضاري والأخلاقي.

خفايا

لاحظت مصادر مالية بداية حملة إعلامية للترويج لنقص العملات الصعبة لدى مصرف لبنان لإخفاء التحويلات غير المشروعة والتذرع بتضاعف الاستيراد الى 16 مليار دولار يتم توزيع أرقام عنها من جمعية المصارف بينما الرقم الحقيقي للمستوردات لم يتجاوز الـ 8 مليارات دولار هذا العام.

نداء الوطن: خفايا

طلبت جهة أممية من لبنان نقل ملف حسّاس من الوزارة المعنية به إلى جهة أمنية.

يبدي وزير الطاقة وليد فياض أمام الكثير ممّن يلتقيهم امتعاضه ممّا ورّطه فيه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لجهة الضغط عليه من أجل إتمام المناقصات لشراء الفيول والغاز أويل لصالح كهرباء لبنان، في حين أنّ الأموال لم تؤمن بعد وأن كل ما يحكى في هذا الإطار ما زال حبراً على ورق وينطبق عليه القول "عا الوعد يا كمون".

شدّد مصدر ديبلوماسي لبناني على ضرورة مخاطبة المجتمع الدولي عبر وسائل إعلام أجنبية بشأن أزمة النزوح باللغة الانكليزية لأنه السلاح الأنجع وذلك كي لا تذهب الجهود اللبنانية سدى.

اللواء: أسرار

همس

نصح مرجع بالتعامل بواقعية مع بعض المؤشرات الايجابية في الموقف العربي من ضرورة إنقاذ لبنان من التخبط والإنهيار!



غمز

أصرَّ نائب من كتلة وازنة على تحديد جلسة سريعة للاتهام في ملف الاتصالات، فكان أن تقررت على عجل!



لغز

يتريث مسؤول نقدي في طباعة أوراق نقدية من فئة تفوق المائة ألف، منعاً للتضخم المخيف الذي يلوح في الأفق إذا تأخر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.