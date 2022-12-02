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عناوين الصحف ليوم الجمعة 2 كانون الأول 2022

2
DECEMBER
2022
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الأخبار: قطر تتبنّى المبادرة الأميركية - الفرنسية: مساعدات مقابل انتخاب قائد الجيش

الفاشية تستعرض: مواجهة أولى مع جنين

 

 

 

الديار: فشل رئاسي ثامن... خلاف «القوات» «الاشتراكي» يتعمق وملف اللجوء «راوح مكانك»
نصائح ديبلوماسية اوروبية لـ«بيروت» بعدم التعويل على زيارة ماكرون الى واشنطن
قلق جدي من تصدير «اسرائيل» لازمتها الداخلية الى الخارج : نتانياهو يريد الحرب؟

 

 

 

النهار: الشيخة فاطمة بنت مبارك في حوار حصري وشامل لـ"النهار العربي": آمن الشيخ زايد بأن لا مستحيل أمام إرادة الشعوب في أن تصنع حضارة إنسانية

 

 

 

الجمهورية: ميقاتي يحضّر لـ "مجلس الضرورة"

 

 

 


نداء الوطن: الدولار الجمركي دخل حيّز التنفيذ... ماذا عن قطبة الـ"TVA" المخفية؟
المعارضة لتوحيد الصف الرئاسي: لا مفرّ من التوافق!

 

 

 

اللواء: الرئاسة اللبنانية في قمة واشنطن.. وماكرون يُتابع المساعي في مؤتمر بغداد
إغراء أممي للبنان لبقاء النازحين.. والهيئات تدعو المالية للتراجع عن قرارات ضريبية

 

 

 


البناء: المغرب آخر العرب في الطريق إلى الثمانية الأوائل في المونديال… يرافقه علم فلسطين التوافق لا يحقق الأغلبية في جلسة الانتخاب… وداعمو معوّض يخسرون الثلث المعطل حردان في تكريم السفير علي: لا نحبّذ السفارات بيننا لكنكم خير ممثل لسورية ورئيسها

 

 

 

l'orient le jour: À Aqtanit, le meurtre effroyable d’Élie nourrit la haine contre les Syrien

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