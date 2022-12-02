طقس خريفي مستقر حتى هذا اليوم..

A + A -

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يسيطر طقس خريفي مستقر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر يوم الثلاثاء المقبل حيث يتقلب تدريجياً مع تساقط للأمطار المتفرقة.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة قي بيروت لشهر كانون ألاول بين ١٣ و ٢١ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة، كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات خلال الفترات الصباحية والمسائية .

السبت: غائم جزئيًاً الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة مع استقرار بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح أحياناً.

الأحد: غائم جزئيًاً مع تشكّل ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

الإثنين: غائم جزئياً مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.