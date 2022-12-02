واشنطن تفرض عقوبات على جهات لبنانية قدمت خدمات مالية لحزب الله

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فرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، عقوبات مرتبطة بالإرهاب على محاسبين وشركتين في لبنان قدموا خدمات مالية لحزب الله.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها ستفرض أيضا عقوبات على شخص ثالث لمساعدته الحزب في حيازة أسلحة.

وتستهدف العقوبات عادل محمد منصور، المدير التنفيذي لمؤسسة "القرض الحسن" التابعة لحزب الله، والتي سبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها، إضافة إلى شركة "الخبراء للمحاسبة والتدقيق والدراسات" التي يعمل معها أيضا.

كما تنطبق العقوبات على شركة "المدققون للمحاسبة والتدقيق" وأحد ممثليها، ناصر حسن نصر، وكذلك حسن خليل الذي قالت وزارة الخزانة الأميركية إنه "ضالع في مساعدة حزب الله في الحصول على الأسلحة".

أسوشيتد برس