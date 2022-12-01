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جيمي جبور للـtayyar.org: يلي علينا عملناه تسهيلاً للانتخاب ولكن ما رح نتنازل أكثر من هيك

1
DECEMBER
2022
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أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب جيمي جبور بعد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية اليوم، أنه لا يمكن القول أن الجلسات هذه باتت لزوم ما لا يلزم ويجب أن تتتابع حتى انتخاب رئيس للجمهورية، وأضاف:"ما هو لزوم ما لا يلزم هو حال المراوحة التي تدور فيها الكتل النيابية وتشبّثها بترشيحات لا طائل منها ولا مستقبل لها، وكل من يراقب نتائج جلسة اليوم، يعرف أن أرقام المرشح النائب ميشال معوض بدأت تفقد بريقها، لذلك نقول له أولاً وللكتل الداعمة له ثانياً إنه من الضروري أن يفكّروا بحوار جدي للبحث عن قواسم مشتركة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية".
وتابع جبور بالقول عبر موقعنا:"ليس المهم أن يكون لدى اليتار الوطني الحر أسماء مرشحين، إنما المهم الوصول الى اتفاق حول اسم معيّن ومن الطبيعي أن يكون رئيس التيار النائب جبران باسيل مرشحاً ولكن هو غير ذلك حتى الآن، ومن التسهيلات التي قدّمناها هو عدم ترشح باسيل فسحاً في المجال أمام الكتل لانتخاب رئيس، لذلك ندعو الجميع الى ملاقاتنا لمنتصف الطريق...يلي علينا عملناه تسهيلاً للانتخاب ولكن ما رح نتنازل أكثر من هيك".
وختم جبور:"نحن لا نخضع لاملاءات او نتبنى ترشيحات غير مقتنعين بها".

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