المجلس الأوروبي أقر مساعدة لدعم الجيش اللبناني… قيمتها 6 ملايين يورو

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أقر المجلس الأوروبي اليوم، “مساعدة بقيمة 6 ملايين يورو لدعم الجيش اللبناني”، بحسب بيان لإعلام الاتحاد الاوروبي في لبنان، أشار الى أن “من شأن هذه المساعدة أن تعزز طاقات وقدرة تكيف الجيش اللبناني في ضمان الأمن القومي والاستقرار في لبنان، من خلال تحسين المرفقات الطبية العسكرية وتوفير المعدات الفردية للعناصر الأمنية”.

وأوضح البيان أنه “لتحقيق هذا الهدف، سيتم تمويل معدات الرعاية الصحية لدعم الخدمات الطبية العسكرية، وتوفير المعدات الفردية”.

وذكر البيان بأن “وزير خارجية لبنان كان تقدم بطلب المساعدة هذه في تشرين الأول 2022”.