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رئيس الهيئات الاقتصادية بحث مع سفير بلجيكا في سبل تعزيز التعاون الإقتصادي بين البلدين

1
DECEMBER
2022
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إستقبل رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير سفير بلجيكا كوين فرفاك، وبحث معه في سبل تنمية العلاقات الإقتصادية بين لبنان وبلجيكا.

ورحب شقير بالسفير فرفاك، وأكد "أهمية العلاقات المتينة بين لبنان ودولة بلجيكا الصديقة التي لها دور مميز داخل الإتحاد الاوروبي، وهو دور نعول عليه كثيراً لمساعدة لبنان على أكثر من مستوى ولا سيما الخروج من أزمته الإقتصادية وتنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية وتسهيل دخول المنتجات اللبنانية الى الأسواق الأوروبية".

وأكد ايضا "وجود الكثير من الفرص المتاحة التي يمكن العمل عليها بشراكة بين القطاع الخاص في البلدين"، مشيراً الى "أنه على رغم الظروف الصعبة التي يمر فيها لبنان، إلا أنه لا يزال لديه الكثير من المقومات التفاضلية التي يمكن البناء عليها لمستقبل أفضل".

أما سفير بلجيكا، فأكد "إهتمام بلاده بلبنان ووقوفها الى جابه لتجاوز أزماته، وكذلك على تنمية التعاون الإقتصادي المشترك في المجالات المجدية".

وفي نهاية اللقاء، قدم شقير الى السفير فرفاك كتاب غرفة بيروت وجبل لبنان.

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