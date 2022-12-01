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مع تطبيق الدولار الجمركي... دوريات لـ "الاقتصاد" في النبطية

1
DECEMBER
2022
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جالت صباح اليوم، دوريات من مصلحة الاقتصاد والتجارة في النبطية بمؤازرة عناصر من المديرية الإقليمية لأمن الدولة - مكتب مرجعيون حاصبيا وشرطة البلدية، على المتاجر ومحال السوبرماركت ومحطات المحروقات والملاحم ومراكز توزيع التبغ في مدينة حاصبيا ومحيطها، بالتزامن مع بدء تطبيق الدولار الجمركي، للتأكد من عدم تخزين البضاعة، وحركة الأسعار صعودا وقمع المخالفات والحد من ارتفاع الأسعار.

وخلال الجولة التي شملت عشرات المحال التجارية، قال رئيس مصلحة الاقتصاد في النبطية بالتفويض محمد بيطار: "سنبقى الى جانب الناس ولن نسمح للتجار برفع الأسعار عشوائيا، ولا بتخطي نسب الأرباح المسموح بها، وسنمنع التجار من تخزين البضاعة لاحتكارها بقصد رفع أسعارها مستقبلا".

أضاف: "نحذر التجار من رفع اسعار المواد الغذاية والتموينية والخبز لأنها خارج اطار رفع الدولار الجمركي، وهناك ضرورة لاعلان الأسعار على كافة السلع والا سنضطر لتوجيه انذارات وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين. كما أن جولاتنا ستتكرر وتتكثف لاحقا لضبط اي مخالفة وحماية للقمة عيش المواطن".

والتقى بيطار رئيس بلدية حاصبيا لبيب الحمرا في اطار التعاون لمنع المحتكرين والتجار من استغلال الوضع ورفع الأسعار بشكل عشوائي.

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