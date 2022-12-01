بعد تعاميم وزارة المال… لجنة المال تتحرّك

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بعد التعاميم والقرارات الصادرة عن وزير المال والمتعلقة بسعر الصرف ورواتب القطاعين العام والخاص، تحرّك رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان داعياً اللجنة الى جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 6/12/2022، وذلك للإستماع لوزير المالية يوسف خليل.

وكان كنعان، وفور صدور التعاميم هذه، تواصل مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير المال والادارة المالية لايجاد الحلول المناسبة التي تكفل تعديل هذه التعاميم بالشكل الذي صدرت فيه، لما تتسبب به من ضرر على المؤسسات والموظفين، مقترحا عدم اعتماد سعر صيرفة كسعر صرف والعودة الى ما قبل التعميم خصوصا ان الموازنة لم تعتمد صيرفة في أي من بنودها لاسيما للضرائب.