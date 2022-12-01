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نقابة موظفي ألفا وتاتش: التوقف عن العمل غدا الجمعة احتجاجا على الاستنسابية السياسية والتبعية في الترقيات

1
DECEMBER
2022
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أعلنت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان عن اعتصام تحذيري أمام شركتيّ ألفا وتاتش والتوقف عن العمل يوم غد الجمعة من الساعة ١١ قبل الظهر حتى ٣ بعد الظهر، احتجاجا على الاستنسابية السياسية والتبعية في الترقيات والحوافز المادية.
وجاء في بيان للنقابة:
بعد العديد من الإتصالات والمشاوارات بهدف تنفيذ الوعود التي قطعت بتنفيذ بنود عقد العمل الجماعي، وبعد الاستنسابية السياسية والتبعية في الترقيات والحوافز المادية للمحظيين والتي ميزت بين الموظفين ضمن القسم الواحد والشركة الواحدة، وبعدما اصررنا على ان نصل الى الحلول عبر التواصل مع من هم معنيون ومسؤولون، وبعدما بدأ تطبيق قانون الموازنة وما يحتويه من ضرائب تؤدي الى تآكل الرواتب، وبعد ما حرمنا من حقوقنا، نجد انفسنا مضطرين الى اللجوء الى الوسائل القانونية لتحقيق المطالب.
ودعت النقابة الى اعتصام تحذيري امام شركتي ألفا وتاتش والتوقف عن العمل يوم غد الجمعة من الساعة ١١ قبل الظهر حتى ٣ بعده.

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