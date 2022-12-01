living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عمليّة نوعيّة لـ"المعلومات" توقف منفّذ جريمتين!

1
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العامّة, بلاغٌ جاء فيه: "بتاريخ 28-11-2022 وفي بلدة الزرارية - محلة وادي خليل، عثر على المغدور (علي مهدي من مواليد عام 1992، لبناني) من أبناء بلدة القصيبة مقتولا داخل جيب نوع "بي أم – 5 x" لون فضي ومصابًا بعدة طلقات نارية، وقد أثارت هذه الجريمة استياء وغضبًا كبيرًا لدى المواطنين في المحلة المذكورة خاصة أن ظروفها كانت غامضة".

وأضاف, "على الفور وجّهت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي قطعاتها المختصة إلى موقع الجريمة وأعطيت التوجيهات لتكثيف الجهود الاستعلامية لكشف ملابسات الجريمة بما أمكن من السرعة".

وتابع, "بأقل من 24 ساعة وبنتيجة الكشف على موقع الجريمة والمتابعة واستماع افادات الشهود ومقاطعة المعلومات، توصّلت الشعبة إلى تحديد هوية المشتبه به بتنفيذ الجريمة وهو المدعو:ح. م. (من مواليد عام 1985، لبناني) ابن عم المغدور, وأعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان وجود المشتبه به وتوقيفه".

كما أشار البيان الى أنّه, "بتاريخ 29-11-2022 وبعد عملية مراقبة دقيقة، رصدته إحدى دوريات الشعبة وهو يقوم بواجب العزاء حيث تم توقيفه، وبالتزامن نفّذت دوريات الشعبة مداهمات للأماكن التي يقيم فيها وتم ضبط مسدس حربي يُرَجَّح استخدامه في تنفيذ الجريمة، كما ضبطت ثيابه التي كان يرتديها وقت حصول الجريمة".

وأضاف, "بالتحقيق معه وبعد مواجهته بالأدلة التي تثبت تورطه بالجريمة، اعترف بتنفيذها مُنفَرِدًا مستخدما المسدس المضبوط، متذرّعًا بأسباب شخصية".

واستكمل, "بنتيجة التوسع بالتحقيق معه، توصّل محققو الشعبة إلى أدلة تثبت تورّطه بجريمة قتل ثانية طالت الشاب (شحادة رجب من مواليد العام 2005، فلسطيني) والذي عُثِرَ على جثّته في محلة برج رحال بتاريخ 09-10-2022، حيث جرى مواجهته أيضا بالأدلّة التي تثبت تورّطه بالجريمة، فاعترف بتنفيذها حيث أقدم على استدراج المغدور مستخدما سيارته نوع "بي أم" لون أسود إلى محلة برج رحال وقام بسلبه أمواله وقتله بالمسدس المضبوط عينه".

وتابع, "بنتيجة المقارنة العلمية على السلاح المضبوط، تطابقت الآثار المرفوعة عنه مع آثار المظاريف والمقاذيف المرفوعة من مسرح الجريمة".

ووفق البلاغ, "أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout