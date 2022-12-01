هذا ما عرضه وزير البيئة خلال لقائه المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين!

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التقى وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين ظهر اليوم المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي وعرض معه للمستجدات وخصوصاً ما يتعلق بالآثار البيئية لأزمة النزوح السوري في لبنان.

وبعد اللقاء، قال وزير البيئة: "بحثنا في الحاجة إلى دعم لبنان ودعم اللبنانيين واللاجئين على حد سواء. كما هو الحال بالنسبة للخدمات العامة".

وأضاف: "تمّ التركيز بشكل خاص على التدهور البيئي وتأثير أزمة النزوح من الناحية البيئية ومن ناحية تداعياتها على شبكات مياه الصرف الصحي وادارة النفايات الصلبة. وقد رأينا كيفية انتشار الكوليرا في بعض المناطق اللبنانية، وناقشنا طرق التعاون ونأمل الوصول الى معالجة لهذه المشاكل".