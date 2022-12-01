بوشكيان: تم تأجيل زيادة العشرة في المئة على المواد التي لها بديل في الصناعة اللبنانية

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كشف وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان، بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن الاجتماع كان لبحث زيادة العشرة في المئة على المواد التي لها بديل في الصناعة اللبنانية، وتم تأجيل هذه الزيادة.



وقال: "وضعنا كل اللوائح في عهدة رئيس الحكومة وهي محور دراسة من قبل اللجان والمعنيين للتأكد من عدم شمولها زيادة على المستهلك".



أضاف: "نجدد التأكيد بأن القرار لم يصدر بعد بشأنها الا بعد القيام بدراسة شاملة"، مشدداً على ان كل ما صنع في لبنان لن تتغيّر اسعاره لانه لا يخضع لاي رسوم جمركية.



وأشار الى أن الاجتماعات ستبقى مفتوحة خصوصاً وان الرئيس ميقاتي يتابع هذا الامر شخصيا كي لا تشكل الزيادة في حال حصولها اي ضرر على المستهلك لا سيما في ما يتعلق بالمواد الغذائية الاساسية لان الأولوية هي مصلحة المستهلك وكي لا تكون هناك فوض في الاسواق.



وشدد على أن زيادة العشرة في المئة لن تطبق قبل اتخاذ قرار رسمي بذلك بالنسبة الى البضائع التي لها بديل في الصناعة المحلية، وعندما سيتخذ القرار سيعلن عنه ويتم شرحه بالتفاصيل.



وفي موضوع مراقبة الأسعار، قال:"هناك حملة ستقوم بها وزارة الاقتصاد وستكون مشتركة مع وزارة الصناعة للتأكد من الاسعار كي لا يكون هناك استغلال للمواطن ضمن الحملات الاعلامية التي تصدر بالنسبة الى موضوع رفع الدولار الجمركي. كما ان تسعيرة الـ15 الف مقبولة حتى لا تحصل زيادة في التضخم بشكل عشوائي واحتكاري، ونحن لدينا كل اللوائح بالبضائع المستوردة وكمياتها قبل رفع الدولار الجمركي، وسيكون هناك خلية عمل كبيرة مع الاجهزة الامنية للتشدد بالنسبة الى الاسعار".



وأكد الجميع ضرورة ان تكون الامور في إطارها دون ان تكون هناك احتكارات وزيادة اسعار على المستهلك خصوصا ان المسألة هي وطنية ومرحلية لمستقبل الوطن والمستهلك.



وكان ميقاتي قد ترأس اجتماعاً شارك فيه بوشكيان والمدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر في حضور مستشار ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس.