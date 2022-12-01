بو صعب: لست مع إنعقاد جلسة لمجلس الوزراء

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أشار نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب الى انه "تعاطينا بهدوء ومرونة مع محاولة تعطيل النقاش أمس في مجلس النواب رغم أنّ بعض الكلام خرج عن المألوف و"في مثل بقول ضربني وبكى سبقني واشتكى"".

وشدد بوصعب بعد الجلسة الثامنة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، على ان "انتخاب الرئيس لن يحصل إلا من خلال التوافق".

واشار الى ان "واضح ان النائب ميشال معوض لا افق لديه والورقة البيضاء ندور مكاننا وتصويتي لزياد بارود يعني هناك خيار ثالث".

واضاف بوصعب: "لستُ مع انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، ولا يجب أن تستمرّ الحكومة في عملها بشكلٍ عاديّ وسط ضرورة انتخاب رئيس جمهورية لأنّ الإستحقاق الرئاسي أولويّة".