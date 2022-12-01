حبشي للرئيس برّي: "القصة عندك" وبري يردّ: هذا الكلام لا يُوجه لي

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اعتبر النائب أنطوان حبشي أنه "لو كان التعطيل حقاً مكتسباً ما كان ينص النظام الداخلي لمجلس النواب على تقديم عذر عند الغياب وكل ما يحصل يضع البرلمان خارج دوره".

وتوجه حبشي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، قائلا: ""القصة عندك"، لتطبيق الدستور وخصوصاً لأن جزءاً من المعطلين هم أقرب المقربين إليك، ونتمنى عليك دعوة النواب الى البقاء في المجلس لتطبيق الديمقراطية".

واضاف حبشي: "نعيش حالة خطرة ونتعاطى معها باستخفاف بالغ و"القصة عند حضرتك يا دولة الرئيس".

وما لبث ان رد بري على حبشي قائلا: "انا كثر الناس حرصا على إنتخاب رئيس للجمهورية "أمس قبل اليوم" وهذا الكلام لا يُوجه لي".