"مشكلة كبيرة" في المستشفيات... لم تعد قادرة على تحمّل هذا الواقع أكثر من الأسبوع المقبل!!

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أكد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، في حديث إلى صوت كل لبنان، أن هناك مشكلة كبيرة فالمستشفيات لا يمكن أن تقبض أموالها من وزارة المالية من حساب وزارة الصحة إذا لم يصدر مرسوم من مجلس الوزراء في هذا الخصوص، فيما هي تقدّم الخدمات الطبية منذ عام من دون الاستحصال على مستحقاتها

وحذّر من أن المستشفيات لم تعد قادرة على تحمّل هذا الواقع أكثر من الأسبوع المقبل، قائلاً: نحن أمام مأزق صحي كبير سيحرم المرضى من الاستشفاء بينهم مرضى غسيل الكلى.

وناشد هارون الجميع ترك الخلافات السياسية جانباً وإيجاد حلّ لهذه المشكلة، مشيراً إلى أن الرئيس نجيب ميقاتي وعد بأنّه سيدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء وفي حال عدم انعقاد الجلسة سيحاول إيجاد طريقة لإصدار المرسوم اللازم.