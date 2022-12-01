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العمل بالـ15 ألفاً بدأ اليوم.. وهذا ما أكّدته "الصناعة"

1
DECEMBER
2022
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أصدرت وزارة الصناعة البيان التالي:" يدخل اليوم العمل بتسعيرة الدولار الجمركي الجديدة التي حُدّدت بـ 15 ألف ليرة لبنانية. ولن يطال هذا الاجراء الآلات الصناعية والموادّ الأوّلية المستوردة لزوم الصناعة والتصنيع في لبنان. وبالتالي، لن تتأثّر كلفة المنتَج الصناعي الوطني بالتدبير الجمركي الجديد، وسوف يحافظ على سعره المعتاد المعمول به كما كان سابقاً على أساس الدولار بـ 1500 ليرة." 
 
أضاف البيان:" تُشدّد الوزارة على الصناعيين والتجار والمورّدين والموزّعين الالتزام بعدم تغيير الأسعار تحت ذرائع واهية. وتحذّر كلّ من يستغلّ ويتلاعب ويزوّر الأسعار لتحقيق أرباح من غير وجه حقّ، وعلى حساب المواطن المكتوي أصلاً بنيران الغلاء. تناشد الوزارة المواطنين والمستهلكين ابلاغ الوزارة بالمخالفات التي يتعرّضون لها ويواجهونها، تمهيداً لاتّخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحقّ المخالفين والمستغلين."
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