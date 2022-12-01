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إستراحة جوية وارتفاع للحرارة

1
DECEMBER
2022
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا اجمالا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، كما يتشكل ضباب محلي في الفترتين الصباحية والمسائية.
 
وجاء في النشرة الاتي:
 
-الحال العامة:  طقس خريفي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.
 
ملاحظة: معدل درجات الحرارة قي بيروت لشهر كانون أول بين 13 و 21 درجة.
 
-الطقس المتوقع في لبنان:
 
*الخميس: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة.
 
*الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، كما يتشكل ضباب محلي في الفترتين الصباحية والمسائية .
 
*السبت: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة.
 
*الأحد: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف في درجات الحرارة مع احتمال بعض  الأمطار المحلية جنوبا.
 
-الحرارة على الساحل من 17 الى 21 درجة، فوق الجبال من 7 الى 12 درجة، في الداخل من 10 الى 14 درجة.
 
-الرياح السطحية:  شمالية غربية نهارا، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.
 
-الانقشاع:   جيد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.
 
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80 % .
 
-حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء: 23 درجة.
 
-الضغط الجوي:  765 ملم زئبق
 
-ساعة شروق الشمس: 6,25
 
-ساعة غروب الشمس: 16,29
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