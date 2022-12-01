أسرار الصحف ليوم الخميس 1 كانون الأول 2022

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

يقول مصدر روسي على صلة بالمفاوضات مع تركيا حول شمال سورية إن لا مكان لحل أحادي يتصل بمستقبل الجماعات الكردية المسلحة دون أن يشمل مصير الجماعات المسلحة في إدلب وإن العقدة التي تعيق التفاهم لا تزال سعي تركيا لعدم التزامن والتوازن في المسارين.



كواليس

يتحدث مصدر وزاري عن تنافس بين الرئيس نجيب ميقاتي والنائب جبران باسيل على خيار ثلاثة وزراء عندما توجّه الدعوة لاجتماع الحكومة والجهة التي يختارون الالتزام بتوجهاتها ويرجّح أن ينجح الرئيس ميقاتي بتأمين نصاب الثلثين وميثاقية الحضور للجلسة التي سيدعو إليها.

اللواء: أسرار

همس

يحرص مرشح رئاسي بارز على دراسة دقيقة لخطواته، بما يؤكد للجهات المعنية استقلالية قراره خلافاً لما هو شائع..



غمز

يبدي وزراء مسيحيون حماساً منقطع النظير لعقد جلسات لمجلس الوزراء لمعالجة القضايا المالية الملحَّة دون إبطاء..



لغز

تبين بالملموس أن فتح حسابٍ موازٍ في المصارف لتوطين المساعدة الاجتماعية فيه أو المساعدتين، بعد حساب توطين الراتب الأصلي، له أهداف غير بريئة بين وزارة المال والمصارف المعنية؟!