متعاقدو الثانوي: مستمرون في سعينا للحصول على باقي الحقوق

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أصدرت "لجنة متعاقدي الثانوي مختلف التسميات" بيانا، "بعد المتابعة الحثيثة لأعضاء اللجنة مع وزير التربية عباس الحلبي ومدير التعليم الثانوي، وإصرارهما على إنصاف المتعاقدين بمختلف مسمياتهم والتي أثمرت على تعديل أجر الساعة ليصبح ١٨٠ الفا".

وجاء في البيان أيضا: "نود أن نشكر كل من ساندنا ودعمنا من النواب ونخص بالشكر النائب بلال عبدالله والنائب ايهاب حمادة والنائب أشرف بيضون ووزير التربية ومدير التعليم الثانوي خالد فايد ونؤكد لكم أيها الزملاء والزميلات أن لا يضيع حق وراءه مطالب، ولن نتوقف هنا بل سنستمر لتحقيق باقي الحقوق وهي:

١- العقد الكامل عن العام المنصرم 2021_2022

٢- قبض بدلات النقل عن العام المنصرم

٣- قبض مستحقات المستعان بهم والإجرائي ( فوق ١٥ مليون)

٤- تسريع المساعدة الإجتماعية 260 $ لضمان استمراريتنا للوصول إلى ثانوياتنا.

٥- حوافز 130$ وقرار واضح لبدء صرفها وحسب عدد ساعات العقد.

٦ - القبض الشهري

٧ - اقرار قانون بدل نقل عن كل يوم حضور.

٨- حفظ ساعات المتعاقدين أيام الإضرابات والأعطال القسرية".

وختم البيان: "يبقى التثبيت هو المطلب الأول والأخير".