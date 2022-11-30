نقابة أصحاب الحضانات المتخصصة: إنتخابات أعضاء المجلس التنفيذي السبت في 17 ك1

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حددت نقابة أصحاب الحضانات المتخصصة في لبنان في بيان، "موعدا لإنتخابات أعضاء مجلسها التنفيذي يوم السبت الواقع فيه 17 كانون الاول 2022 في مبنى النقابة في بصاليم - شارع رولاند أبو جودة من الساعة العاشرة لغاية الثانية عشر ظهرا.



تقفل طلبات الترشيح قبل ثلاثة أيام من موعد الانتخابات, وعلى كل من يريد الترشّح أو الانتخاب أن يكون قد سدّد كامل الاشتراك السنوي في الآخر من شهر تشرين الثاني أقصاه.



وفي حال لم يكتمل النصاب في الجلسة الاولى, تقام الجلسة الثانية في 14 كانون الثاني في مبنى النقابة من الساعة العاشرة لغاية الثانية عشر ظهرا بمن حضر"