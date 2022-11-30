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قوى الامن: توقيف مطلوب أقدم على التهديد بالانتحار للحؤول دون توقيفه

30
NOVEMBER
2022
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "في أثناء قيام دوريّة من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكريّة بمداهمة منزل أحد المواطنين وهو مطلوب للقضاء بجرم ابتزاز، سرقة وضرب وإيذاء وقرصنة، وذلك في الطابق العشرين من أحد المباني في محلّة وسط بيروت، أقدم الأخير على التهديد بالانتحار قفزاً.

على إثر ذلك، تم تكليف المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية لينتقل فريق مفاوضات وآخر تكتي إلى المكان ويبدأ الفريق الأوّل بالمفاوضات مع المطلوب، لمدّة ست ساعات متواصلة، لإقناعه والحؤول دون إيذاء نفسه، لكن الأخير الذي كان جالساً على حافة الشرفة وبحوزته سكيناً لم يقتنع فهدّد مجدداً بالانتحار عبر القفز.

وفي هذه الاثناء، تدخل الفريق التّكتي مستخدماً تقنية Rappel عبر الحبال لمنعه من القفز، وتمكن من توقيفه. وبتفتيشه، عُثِر بحوزته على مبلغ مالي.

أودع الموقوف مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص".

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