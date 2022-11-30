لجنة متابعة عودة النازحين السوريين تجتمع.. وموقف موّحد سيبلغ غدا!

A + A -

رأس رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي إجتماعا ل” اللجنة الوزارية لمتابعة عودة النازحبن السوريين الى بلادهم بأمان” بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي.

شارك في الاجتماع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وزير العدل هنري خوري، وزير الدفاع الوطني موريس سليم، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على الموقف الموّحد الذي سيبلغ غدا الى المفوّض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي .