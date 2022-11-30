ميقاتي تسلم دعوة من السعودية لحضور قمة في الرياض...هذه تفاصيلها!

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تسلم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لحضور القمة العربية الصينية التي تستضيفها المملكة في مدينة الرياض في التاسع من شهر كانون الأول.

وقد تسلم الرئيس ميقاتي الدعوة من سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري الذي زاره بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي.



وأكد السفير العلاقات الثنائية بين البلدين مشددًا على أهمية المضي في البرنامج الإصلاحي للحكومة وخارطة الطريق الموضوعة من قبل صندوق النقد الدولي واستكمال الإصلاحات بالتعاون مع مجلس النواب.