طرابلسي: لا نريد حالات عداء مع الخارج

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كشف النائب ادغار طرابلسي لبرنامج بدبلوماسية أننا لا نريد حالات عداء مع الخارج،

وأضاف: جبران باسيل تنازل عن ترشيحه والتيار الوطني الحر يفتش عن برنامج وأسم, ولا يملك التيار الوطني الحر في هذه المرحلة أي أسم رئاسي البحث اليوم يتمحور حول البرنامج الرئاسي وليس أسم الرئيس كما ميشال معوض ليس مرشح تحدي ولكن من يدعمه يتحدي بترشيحه

اما على مستوى الخيارات الاستراتيجية نعتبر سليمان فرنجية أقرب إلينا من المرشح ميشال معوض والخلاف مع فرنجية يتمحور حول كيفية بناء الدولة

مشيرا أننا لسنا مع العجلة في هذه المرحلة والأولوية اليوم هي لتأمين فرص نجاح الرئيس

كما ندعوا في هذه المرحلة إلى الجلوس والأتفاق على البرنامج الرئاسي قبل الأسم