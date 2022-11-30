دوريات لمصلحة الاقتصاد والتجارة على المتاجر في النبطية قبل بدء تطبيق الدولار الجمركي

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وطنية - النبطية - جالت صباح اليوم دوريات من مصلحة الاقتصاد والتجارة في النبطية بمؤازرة عناصر من المديرية الإقليمية لأمن الدولة في النبطية على المتاجر ومحال"السوبر ماركت" في عربصاليم، دير الزهراني ومدينة النبطية قبل بدء تطبيق الدولار الجمركي ، للتأكد من عدم تخزين البضاعة، وحركة الأسعار صعودا وقمع المخالفات والحد من ارتفاع الأسعار.

كما قام رئيس مصلحة الاقتصاد في النبطية بالتفويض محمد بيطار بجولة داخل عدد من السوبرماركت الكبرى في منطقة النبطية. وقال: "سنبقى الى جانب الناس ولن نسمح للتجار برفع الأسعار عشوائيا وعدم السماح بتخطي نسب الأرباح المسموح بها، كما منع التجار من تخزين البضاعة لاحتكارها بقصد رفع أسعارها مستقبلا".