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السيد قدم قانون وضع ضوابط استثنائية على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية

30
NOVEMBER
2022
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تقدم النائب جميل السيد، خلال جلسة اللجان النيابية، باقتراح قانون بمادة وحيدة، لوضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية. وجاء في نص الاقتراح ما يلي:

مادة وحيدة:

"خلافا لاي نص آخر عام او خاص، ومع التأكيد على أولوية الحفاظ على أموال المودعين في المصارف اللبانية وعدم المس به.

 أُجيز للحكومة بالتنسيق مع مصرف لبنان اتخاذ كافة التدابير والاجراءات والقرارات الرامية الى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية الى خارج لبنان وعلى السحوبات النقدية في داخله من الحسابات المصرفية بالعملة الاجنبية.

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية ويسري لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة من قبل مجلس الوزراء، بناء لاقتراح مصرف لبنان، على ان يودع تقرير فصلي من الحكومة الى مجلس النواب عن تلك التدابير والاجراءات والقرارات والنتائج العملية التي ترتبت عنها".

 واعتبر السيد ان "على الحكومة ان ترسل تفصيلا عن مشروع قانون الكابيتال كونترول"، لافتا الى ان "هذا المشروع لا يخدم الناس"، داعيا الى رده للحكومة.
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