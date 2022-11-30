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أكثر من 40 طعنة في جسده...لهذا السبب قتل الشاب إيلي

30
NOVEMBER
2022
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تكشفت ملابسات جريمة قتل الفتى المغدور ايلي ميشال متى في بلدة عقتنيت في قضاء صيدا والتي حصلت قبل نحو اسبوع وبنتيجة تحقيقات النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب اوقف نائبها العام القاضي رهيف رمضان ثلاث اشخاص من بينهم المدعو ناصيف . م على خلفية هذه الجريمة وبنتيجة التحقيقات تبين ان القاتلين هما كل من حسين . ع و احمد . ع ( سوريان واولاد خال ) : حيث اعترفا انهما اقدما وعن سابق تصور وتصميم ب على قتل الفتى متى ورميه من الطابق الاول لانه شَهد على قيامهما بسرقة كاراج خردة يقع في محل تحت منزل المغدور.
 
 وفي التفاصيل، ان السوريين اللذين يقطنان في المنطقة نفسها خططا لجريمة سرقتهما للكاراج صباحا وبعدما راقبا تحركات العائلة وتأكدهما من عدم وجود افرادها في المنزل قررا سرقة الكاراج وما يحتويه من خردة الا انه صودف في هذا النهار عدم ذهاب الفتى ايلي الى المدرسة وبقائه في المنزل وعندما شعر بحركة غير اعتيادية اسفل المنزل توجه الى الاسفل لتفقد الامر وفوجىء بالسوريين يقومان بعملية سرقة فما كان منهما الا ان قاما بطعنه بحديد اكثر من اربعين طعنة وقاما برميه من الطابق الاول لاخفاء معالم جريمتهما مبررين الامر بأن الفتى يعرفهما بحكم انهما يقيمان في نفس المنطقة.
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