living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تمكّن من الاستيلاء على مبلغ مالي كبير وحرق صرافات آلية لتغطية جريمته... هكذا وقع في قبضة شعبة المعلومات

30
NOVEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة
البــــــلاغ التّالــــــي:

بتاريخ 14-10-2022، وفي محلة الحازمية، أقدم المدعو: ر. غ. (مواليد عام 1977، لبناني) على اقتحام إحدى شركات الأموال شاهرًا مسدّسًا حربيًّا وهو يرتدي ما يشبه الحزام، ووضع خرطوش صيد على قنينة بنزين مهددًّا بإشعالها، وتمكّن من الاستيلاء على مبلغ /39،511،000/ ل.ل. و /17،742/ دولار أميركيّ بذريعة أنها وديعته، وبعد أن نفّذ عملية السّلب للمبلغ المذكور، فرّ إلى جهة مجهولة. بعدها تبيّن أنّه أقدم بتاريخ 19/10/2022 على إحراق مدخل "سنتر الحازمية التّجاري" حيث تقع هذه الشركة، وبتاريخ 1/11/2022 حاول إحراقه للمرة الثانية لكنه فشل لعدم اشتعال المواد المستخدمة، كما قام بتاريخ 26/10/2022 بإحراق الصراف الآلي لأحد المصارف في الطيونة، وصرّاف آلي لمصرف آخر في الحازمية.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الاستعلامية لتحديد مكان تواجده، وأعطيت الأوامر للعمل على توقيفه.

بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكّنت القوّة الخاصّة التّابعة للشّعبة من توقيفه بكمين محكم. وبتفتيش مكان إقامته، تم ضبط مبلغ مالي.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة تنفيذه عملية الاقتحام والسّلب المذكورة، إضافةً الى إحراق الصرّافات الآليّة التابعة لمصارف عدّة.

تم تسليم المبلغ المالي المضبوط إلى الجهة المدّعية، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوف وأودع المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout