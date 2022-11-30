تمكّن من الاستيلاء على مبلغ مالي كبير وحرق صرافات آلية لتغطية جريمته... هكذا وقع في قبضة شعبة المعلومات

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة

البــــــلاغ التّالــــــي:

بتاريخ 14-10-2022، وفي محلة الحازمية، أقدم المدعو: ر. غ. (مواليد عام 1977، لبناني) على اقتحام إحدى شركات الأموال شاهرًا مسدّسًا حربيًّا وهو يرتدي ما يشبه الحزام، ووضع خرطوش صيد على قنينة بنزين مهددًّا بإشعالها، وتمكّن من الاستيلاء على مبلغ /39،511،000/ ل.ل. و /17،742/ دولار أميركيّ بذريعة أنها وديعته، وبعد أن نفّذ عملية السّلب للمبلغ المذكور، فرّ إلى جهة مجهولة. بعدها تبيّن أنّه أقدم بتاريخ 19/10/2022 على إحراق مدخل "سنتر الحازمية التّجاري" حيث تقع هذه الشركة، وبتاريخ 1/11/2022 حاول إحراقه للمرة الثانية لكنه فشل لعدم اشتعال المواد المستخدمة، كما قام بتاريخ 26/10/2022 بإحراق الصراف الآلي لأحد المصارف في الطيونة، وصرّاف آلي لمصرف آخر في الحازمية.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الاستعلامية لتحديد مكان تواجده، وأعطيت الأوامر للعمل على توقيفه.

بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكّنت القوّة الخاصّة التّابعة للشّعبة من توقيفه بكمين محكم. وبتفتيش مكان إقامته، تم ضبط مبلغ مالي.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة تنفيذه عملية الاقتحام والسّلب المذكورة، إضافةً الى إحراق الصرّافات الآليّة التابعة لمصارف عدّة.

تم تسليم المبلغ المالي المضبوط إلى الجهة المدّعية، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوف وأودع المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص.