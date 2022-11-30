عناوين الصحف ليوم الأربعاء 30 تشرين الثاني 2022

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الأخبار: مملكة بن غفير

متى يرشّحون قائد الجيش علناً؟



باريس تراجع أداءها وسياستها في لبنان





الديار: مصدر كنسي لـ «الديار»: الفاتيكان يتوسّط لدى واشنطن وباريس لحل أزمة الرئاسة

«الثنائي» يفشل بفتح دروب «البياضة» و«معراب» و«المختارة» في اتجاه «بنشعي»... «القوات»: لا نساوم

أكثر من مليار دولار ستدخل لبنان مع توافد المغتربين لتمضية عيدَيِ الميلاد ورأس السنة المسيحية

البناء: إيران وأميركا في المونديال: العالم ينقسم سياسياً… وخسارة إيران لا تحجب جدارتها / ميقاتي يلوّح بالدعوة لجلسة حكومية… واختبار توازن القوى الوزاري مع التيار / الكابيتال كونترول يراوح… والدولار الجمركي يحرّك النقابات… ودولار السوق يرتفع /

النهار: جونية نكبة فضائحية... ومجلس وزراء قريباً؟

اللواء: العجز النيابي: الكابيتال كونترول «طبخة بحص» وانتخاب الرئيس أسير الورقة البيضاء

موعد جلسة مجلس الوزراء قيد الدرس.. ومياه الشفة ملوثة في منازل سكان العاصمة



الجمهورية: الفراغ والتصريف يتحولان قاعدة

مع كل شتوة لبنان يغرق

نداء الوطن: باسيل وضع "ملفّه القضائي" في عهدة قطر: "مكتب متخصّص" برفع العقوبات

"تصريف الأعمال"... بحدود "المجاري" الضيّقة!

l'orient le jour: Réunion Kataëb-Hezbollah : Saïfi dans l’embarras