عناوين الصحف ليوم الأربعاء 30 تشرين الثاني 2022

الأخبار: مملكة بن غفير
متى يرشّحون قائد الجيش علناً؟
باريس تراجع أداءها وسياستها في لبنان
الديار: مصدر كنسي لـ «الديار»: الفاتيكان يتوسّط لدى واشنطن وباريس لحل أزمة الرئاسة
«الثنائي» يفشل بفتح دروب «البياضة» و«معراب» و«المختارة» في اتجاه «بنشعي»... «القوات»: لا نساوم
أكثر من مليار دولار ستدخل لبنان مع توافد المغتربين لتمضية عيدَيِ الميلاد ورأس السنة المسيحية
البناء: إيران وأميركا في المونديال: العالم ينقسم سياسياً… وخسارة إيران لا تحجب جدارتها / ميقاتي يلوّح بالدعوة لجلسة حكومية… واختبار توازن القوى الوزاري مع التيار / الكابيتال كونترول يراوح… والدولار الجمركي يحرّك النقابات… ودولار السوق يرتفع /
النهار: جونية نكبة فضائحية... ومجلس وزراء قريباً؟
اللواء: العجز النيابي: الكابيتال كونترول «طبخة بحص» وانتخاب الرئيس أسير الورقة البيضاء
موعد جلسة مجلس الوزراء قيد الدرس.. ومياه الشفة ملوثة في منازل سكان العاصمة
الجمهورية: الفراغ والتصريف يتحولان قاعدة
مع كل شتوة لبنان يغرق
نداء الوطن: باسيل وضع "ملفّه القضائي" في عهدة قطر: "مكتب متخصّص" برفع العقوبات
"تصريف الأعمال"... بحدود "المجاري" الضيّقة!
l'orient le jour: Réunion Kataëb-Hezbollah : Saïfi dans l’embarras