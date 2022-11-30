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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 30 تشرين الثاني 2022

30
NOVEMBER
2022
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مصدر حقوقي أوروبي إن نكسة كبيرة لحقت بفضاء الشفافية الأوروبي بعد التقييد القضائي لنشر قواعد البيانات الخاصة بالشركات والتي جاءت بعد حملة نظمها لوبي داعم لرجال أعمال ومسؤولين حكوميين تمّت ملاحقتهم بناء على تسهيلات نشر المعلومات وأبرزهم رئيس وزراء التشيك وحاكم مصرف لبنان.

 

كواليس

قال مصدر مالي إن دعوات ربط الكابيتال كونترول بحماية الودائع أو خطة التعافي أو القول بأن لا قيمة للقانون لأن تهريب الأموال الى الخارج قد تم وانتهى الأمر مواقف تؤدي إلى تأخير أو تعطيل صدور القانون ليستمر التهريب لخمسة مليارات دولار سنوياً هي الفائض المحقق بعد تراجع الاستيراد.

 

 


نداء الوطن: خفايا

يردّد رئيس حزب معارض أمام زواره أنّ ظروف «استدارته» السابقة لم تعد متوافرة لأنّ المعركة أصبحت في مكان آخر لذلك سيظل ثابتاً على دعم مرشحه.

 

يحاول تيار فاعل تأمين بدلاء لبعض الموظفين من الفئتين الاولى والثانية والذين اقتربوا من بلوغهم سن التقاعد، وذلك خوفاً من فقدان نفوذه في هذه الإدارات.

 

يقول نائب طرابلسي إنّه لن يصوت غداً في الجلسة الانتخابية بالورقة البيضاء، وذلك من باب تكريس خصوصيته عن حلفائه.

 

 

 


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