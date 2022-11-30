الديار: أكثر من مليار دولار الى الأسواق اللبنانية خلال الأعياد

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

يتوقع أن يدخل لبنان في شهر كانون الأول في فترة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة المسيحية ما يزيد على 500 ألف سائح ومغترب لبناني لتمضية الأعياد مع عائلاتهم وأحبائهم. وفي عملية حسابية بسيطة، سوف يكون معدل الانفاق الوسطي للمغتربين ما بين 2000 و2500 دولار أميركي، ما يعني أن إجمالي الانفاق يتراوح بين مليار ومليار و250 الف دولار أميركي.



هذه الأموال سوف تريح الأسواق اللبنانية وتحصن الليرة اللبنانية في حال توزعت بشكل عادل في المجتمع ولم يستعملها التجار لزيادة الاستيراد ضمن عملية مقنعة لإخراج أموالهم الى الخارج.