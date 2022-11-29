مولوي: لانتخاب رئيس مؤمن بمنطق الدولة ويسعى الى بناء الدولة بعيدا من الاصطفاف الطائفي

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شدد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي على "ضرورة انصراف القوى السياسية كافة في مجلس النواب الى انتخاب رئيس للجمهورية مؤمن بمنطق الدولة ويسعى الى بناء الدولة بعيدا من منطق الاصطفاف الطائفي والانقسام الداخلي".

وأشار خلال لقائه وفدا من الجالية اللبنانية في فرنسا في مقر السفارة اللبنانية في باريس، بدعوة من السفير رامي عدوان، "الى مواصلة القوى الأمنية بأداء مهامها بحفظ مجتمعها، ومكافحة الفساد والمفسدين على الصعد كافة".

وشدد مولوي "على الدور الذي تقوم به وزارة الداخلية في مكافحة تهريب المخدرات واتخاذ الاجراءات الآيلة الى طمأنة العالم والأشقاء العرب بشكل خاص".

وعرض مولوي مع الجالية اللبنانية للوضعين الامني والسياسي في لبنان من كل الجوانب.

من جهته، رحب السفير عدوان بالوزير مولوي في باريس وأكد ان الجالية اللبنانية في فرنسا ناشطة وتعكس صورة لبنان الجميلة في فرنسا".