"الباشا" مفقودة... هل من شاهدها؟

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، بلاغ جاء فيه: "تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: أمال سوزان مايا فاروز الكوسا الملقّبة بـ"الباشا" (مواليد عام 1980، لبنانية الجنسيّة)".



ولفت إلى أنّها، "غادرت مكان إقامتها الكائن في محلّة القلمون إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه".



لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكانها، الاتّصال بشعبة المعلومات - فرع الشمال، على الرقم: 423086- 06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.