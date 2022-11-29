عمليات إنقاذ وسحب سيارات ومياه من داخل منازل ومستودعات!

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يواصل عناصر من الدفاع المدني العمل منذ الساعة ١٤،٤٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٩-١١-٢٠٢٢ ولغاية الساعة على انقاذ مواطنين احتجزتهم السيول داخل سياراتهم على جسر الفيدار حيث ارتفع منسوب المياه محولا الطرقات الى مستنقعات للمياه بسبب غزارة المتسقطات.

وقد تمكن العناصر من إنقاذ باص لنقل التلاميذ اثر سقوط صخرة كبيرة عليه في منطقة الفيدار وقد تم تسليم التلاميذ لاهاليهم دون تسجيل وقوع أي اصابات.

وفي مستيتا تمكن عناصر الدفاع المدني من إنقاذ مواطنين احتجزتهم السيول داخل سياراتهم وتمكينهم من متابعة سيرهم بأمان.

إلى ذلك عمل العناصر على سحب المياه من داخل عدد من المنازل والمستودعات في احياء حالات وبلاط والفيدار.

ولا زالت عمليات الانقاذ مستمرة لغاية الساعة لتأمين وصول المواطنين الى منازلهم بآمان.